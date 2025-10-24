La paradoxa del mercat laboral català: més ocupació i més atur

El mercat de treball a Catalunya es troba en una situació paradoxal. Tot i que s’assoleixen màxims històrics d’ocupació, l’atur també creix. Cada vegada hi ha més persones disposades a treballar, però el sistema no és capaç d’absorbir-les totes.
Les dades del tercer trimestre del 2025 de l’Enquesta de Població Activa (EPA) mostren que la població activa ha augmentat fins a gairebé 4.300.000 persones, amb una taxa d’activitat del 62%. L’ocupació ha arribat als 3.944.000 treballadors, una xifra rècord impulsada principalment per la població estrangera. Tot i això, el ritme de creixement és el més baix des del 2012.
Paral·lelament, l’atur ha crescut lleugerament durant l’estiu, situant-se en 352.000 persones desocupades. Aquest increment s’ha concentrat especialment en el sector serveis, on l’hostaleria ha perdut 30.000 llocs de treball, tot i ser habitualment un motor d’ocupació durant els mesos de juliol i agost.
Aquestes dades evidencien una tensió estructural: l’ocupació creix, però no al ritme necessari per absorbir l’increment de la població activa. Els sindicats celebren el rècord d’ocupació, però alerten que encara hi ha molts deures pendents. El govern, per la seva banda, continua sense una estratègia clara per reduir la bossa d’aturats de llarga durada.
Els joves continuen sent un dels col·lectius més afectats, amb una taxa d’atur del 18%. A més, els aturats de llarga durada han repuntat aquest darrer trimestre i ja representen el 40% del total de desocupats. Des del govern reconeixen la dificultat d’oferir feina a persones amb poca formació, una problemàtica que encara no té una resposta clara. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha admès que calen polítiques més eficaces per revertir aquesta situació.
Els sindicats insisteixen en la necessitat de potenciar sectors amb més valor afegit, no només per millorar les condicions laborals, sinó també per garantir unes cotitzacions suficients que assegurin les pensions de jubilació.
“El desacoblament entre el creixement de l’economia i el comportament del mercat de treball és profundament preocupant”, ha afirmat Josep Ginesta, secretari general de Pimec, durant la seva valoració de les dades de l’EPA. Ginesta ha destacat que Catalunya ha incrementat en 3.800 el nombre de persones en situació d’atur respecte del trimestre anterior, un senyal que cal revisar les polítiques laborals actuals.