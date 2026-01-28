La pagesia reclama celeritat en la regularització de 500.000 persones migrants acordada per PSOE i Podemos

L’acord entre PSOE i Podem per impulsar una regularització de fins a 500.000 persones migrants situades actualment en situació irregular ha tingut una acollida especialment positiva en el sector agrari català. La pagesia, que depèn de manera estructural de la mà d’obra migrant, reclama que el procés s’activi abans del mes d’abril, quan comencen les campanyes de collita i es dispara la demanda de personal.
Segons Unió de Pagesos, aproximadament un 80% dels temporers que treballen al camp són persones migrants, un percentatge que fa anys que es manté i que confirma la dependència estructural del sector d’aquest col·lectiu. Les oficines del sindicat constaten, a més, que cada any augmenta el nombre de treballadors que es troben en situació irregular i que, per tant, no poden ser contractats legalment, fet que acaba alimentant l’economia submergida.
La responsable de Temporers d’Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que el sector reclama un procés de regularització “des de la darrera del 2005”, impulsada pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que va permetre legalitzar 600.000 persones. Des d’aleshores, explica, la situació s’ha anat agreujant: la disponibilitat de mà d’obra nacional ha disminuït i cada vegada hi ha més persones migrants que, tot i viure i treballar al territori, no poden accedir a un permís que els permeti fer-ho amb drets.
Aixut destaca que la regularització “blindaria els drets” de moltes persones que, fins i tot quan ja tenen permisos de residència i treball, es troben amb revocacions sobtades o renovacions denegades en plena temporada. “D’un dia per l’altre passen de la regularitat a la irregularitat, han de marxar de la feina o queden abocades al mercat negre”, alerta.
Més enllà de la contractació, Unió de Pagesos també fa una tasca d’acompanyament social, col·laborant amb entitats del territori com Càritas i ajuntaments per ajudar aquestes persones a trobar allotjament, cobertura bàsica i suport administratiu. “Treballem perquè tinguin una mica de dignitat mentre intenten regularitzar la seva situació”, explica Aixut.
El sindicat insisteix que la clau és el temps: si la regularització entra en vigor abans de l’abril, la pagesia podrà incorporar aquestes persones a la pròxima campanya de collites amb garanties i estabilitat jurídica. En canvi, si el procés s’endarrereix, el sector tornarà a enfrontar-se a la manca de personal i a les limitacions legals que impedeixen contractar persones que, tot i viure aquí i voler treballar, no tenen els papers en regla.
Amb l’acord per regularitzar mig milió de persones sobre la taula, les entitats agràries confien que el govern posi en marxa els mecanismes necessaris amb celeritat. La pagesia considera que és una oportunitat per donar estabilitat laboral i social a milers de persones i, alhora, per garantir la continuïtat d’un sector que, avui, no podria funcionar sense la contribució imprescindible de la mà d’obra migrant.