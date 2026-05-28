Operat per primer cop a Europa un fetus amb els budells fora del cos en una intervenció pionera a Barcelona

L’equip de Sant Joan de Déu i el Clínic corregeix una gastròsquisi greu a la setmana 28 de gestació i evita lesions irreversibles al nadó.

Montse Valls

Barcelona |

Una operació fetal sense precedents a Europa

Un equip multidisciplinari de BCNatal —el consorci que integra l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Clínic de Barcelona— ha realitzat, per primer cop a Europa, una cirurgia fetal per tractar una gastròsquisi greu, una malformació congènita en què els budells del fetus es desenvolupen fora de l’abdomen.

La intervenció es va dur a terme a la setmana 28 de gestació i ha permès evitar danys irreversibles en l’intestí del nadó, que va néixer sis setmanes després i actualment s’alimenta amb normalitat.

Què és la gastròsquisi?

La gastròsquisi és un defecte congènit en què la paret abdominal no es tanca correctament i els budells —i en alguns casos altres òrgans— queden exposats al líquid amniòtic, fet que pot provocar:

  • Inflamació severa

  • Pèrdua de reg sanguini

  • Necrosi intestinal

  • Greus complicacions després del naixement

En aquest cas, detectat en una ecografia de la setmana 20, el fetus tenia gairebé tot l’intestí fora de l’abdomen i comprimit, cosa que feia molt probable la pèrdua d’una part important del budell si s’esperava al part.

L'operació de la Camila i en Thiago

Després de valorar el cas i consultar el comitè d’ètica, els especialistes van proposar una cirurgia fetal que fins ara només s’havia fet en comptades ocasions als Estats Units i a Colòmbia. El 10 de febrer, un equip de medicina i cirurgia fetal, cirurgia pediàtrica, anestesiologia i neonatologia va dur a terme una operació de dues hores i mitja.

Van accedir a l’úter a través d’una incisió al ventre matern, van recol·locar el fetus —que pesava només 700 grams— i, mitjançant laparoscòpia, van reintroduir amb precisió els 80 centímetres d’intestí, d’entre 3 i 15 mil·límetres de diàmetre, a través d’una obertura d’1,5 centímetres.

Els dies següents, les ecografies van confirmar que el budell recuperava progressivament el seu aspecte habitual. L’embaràs va continuar sense complicacions fins a la setmana 34, quan es va practicar una cesària. Tot i el baix pes, el nadó va evolucionar favorablement i va rebre l’alta després d’una breu estada hospitalària.

Aquesta intervenció situa Barcelona com un referent europeu en cirurgia fetal i obre la porta a tractar casos greus de gastròsquisi abans del naixement, evitant seqüeles que poden comprometre la vida i la qualitat de vida dels nadons.

