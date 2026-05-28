Operat per primer cop a Europa un fetus amb els budells fora del cos en una intervenció pionera a Barcelona

Una operació fetal sense precedents a Europa
Un equip multidisciplinari de BCNatal —el consorci que integra l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Clínic de Barcelona— ha realitzat, per primer cop a Europa, una cirurgia fetal per tractar una gastròsquisi greu, una malformació congènita en què els budells del fetus es desenvolupen fora de l’abdomen.
La intervenció es va dur a terme a la setmana 28 de gestació i ha permès evitar danys irreversibles en l’intestí del nadó, que va néixer sis setmanes després i actualment s’alimenta amb normalitat.
Què és la gastròsquisi?
La gastròsquisi és un defecte congènit en què la paret abdominal no es tanca correctament i els budells —i en alguns casos altres òrgans— queden exposats al líquid amniòtic, fet que pot provocar:
Inflamació severa
Pèrdua de reg sanguini
Necrosi intestinal
Greus complicacions després del naixement
En aquest cas, detectat en una ecografia de la setmana 20, el fetus tenia gairebé tot l’intestí fora de l’abdomen i comprimit, cosa que feia molt probable la pèrdua d’una part important del budell si s’esperava al part.
L'operació de la Camila i en Thiago
Després de valorar el cas i consultar el comitè d’ètica, els especialistes van proposar una cirurgia fetal que fins ara només s’havia fet en comptades ocasions als Estats Units i a Colòmbia. El 10 de febrer, un equip de medicina i cirurgia fetal, cirurgia pediàtrica, anestesiologia i neonatologia va dur a terme una operació de dues hores i mitja.
Van accedir a l’úter a través d’una incisió al ventre matern, van recol·locar el fetus —que pesava només 700 grams— i, mitjançant laparoscòpia, van reintroduir amb precisió els 80 centímetres d’intestí, d’entre 3 i 15 mil·límetres de diàmetre, a través d’una obertura d’1,5 centímetres.
Els dies següents, les ecografies van confirmar que el budell recuperava progressivament el seu aspecte habitual. L’embaràs va continuar sense complicacions fins a la setmana 34, quan es va practicar una cesària. Tot i el baix pes, el nadó va evolucionar favorablement i va rebre l’alta després d’una breu estada hospitalària.
Aquesta intervenció situa Barcelona com un referent europeu en cirurgia fetal i obre la porta a tractar casos greus de gastròsquisi abans del naixement, evitant seqüeles que poden comprometre la vida i la qualitat de vida dels nadons.