Ona Falcó reivindica el català a les xarxes: “El pitjor català és el que no es parla”

La periodista i creadora de contingut Ona Falcó defensa que el més important és parlar català, encara que no sempre es faci de manera perfecta.
En una entrevista, va explicar que va començar el seu projecte a les xarxes en detectar que cada vegada més catalanoparlants canviaven al castellà en el seu dia a dia.
Durant la conversa, també va repassar alguns castellanismes habituals, va donar a conèixer paraules genuïnes del català i va destacar la Festa del Renaixement de Tortosa com una de les celebracions culturals més importants del país.
Segons Falcó, preservar la llengua i les tradicions és clau per mantenir viva la identitat catalana.