Los números del Barcelona

No, no les voy a cansar con números y números. Pero una simple lectura de los presupuestos de la temporada pasada y de los futuros avanzan y apuntan una muy delicada situación económica del Barcelona y una muy difícil salida del atolladero. ya no es que el Barcelona tenga una deuda importantísima, que es grave, sino que los gastos corrientes del día día, la operatividad y la funcionalidad diaria del Barcelona superan los ingresos ordinarios. Es decir, que el Barcelona, por más que se esfuerza y recorta gastos sigue perdiendo dinero cada día que inicia la actividad.

Eso es absolutamente insostenible para cualquier empresa y también por supuesto para la del mundo del fútbol. Para colmo de males, las soluciones están siendo la venta de ingresos futuros con lo que cada día se ingresará menos y se seguirá gastando casi lo mismo. Ese es el gran problema no se han rebajado suficientemente los gastos de la entidad y a pesar de que se han pagado indemnizaciones millonarias que pesan y mucho el club. Continúa teniendo importantes lastres y, sobre todo, ha incrementado el número de empleados de la entidad y de altos ejecutivos, algo absolutamente incomprensible en la situación en la que está la entidad.

Es por eso que urge claramente que el presidente Joan Laporta explique los números a la afición y a los socios Con meridiana claridad y sin ningún tipo de oscurantismo. Por qué por ejemplo se vuelven a pagar importantes comisiones agentes de futbolistas cuadruplicando las que se pagaban anteriormente cuando el propio presidente habló de claridad en la intermediación y en las cantidades que se iban a pagar por los fichajes. Parto de la base de que es cierto que le ha tocado vivir a Esta junta directiva un momento muy, pero que muy, delicado de gestión y de reconversión económica, pero a todo ello además hay que añadirle la obra faraónica del Espai Barça, que es un obstáculo importantísimo en el camino, pero la sensación de que tras casi dos años de mandato de esta directiva, que la situación lejos de revertirse continúa empeorando y manteniéndose al borde del precipicio.

Espero, confío, deseo y creo que los socios deben exigir la mayor de las explicaciones de Joan Laporta con respecto a la real situación del club y las perspectivas de futuro ante la evidente amenaza de que de seguir en esta línea de desgaste económico al club, no le quede otra opción que convertirse en la temida sociedad anónima deportiva con lo que el Barcelona, sus socios perderían la propiedad.