Nova llei del lloguer: els sindicats celebren el fre a l’especulació, els propietaris alerten de menys oferta

El Parlament ha aprovat una nova llei que limita els lloguers de temporada per evitar-ne l’ús fraudulent. A partir d’ara, aquests contractes només es podran fer servir per a usos recreatius o vacacionals, i la resta hauran de tenir una funció plenament residencial, amb preus regulats en zones tensionades. La norma també regula el lloguer d’habitacions, equiparant-lo al d’un pis sencer, amb límits de preu, nombre de persones i requisits clars de justificació, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge i frenar l’especulació.
Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, valora la llei molt positivament perquè, segons ella, "tanca una escletxa que permetia triplicar preus mitjançant lloguers de temporada o d’habitacions". Defensa que la regulació ajudarà a contenir els preus, donar "estabilitat al mercat" i evitar expulsions "massives" de famílies, especialment davant la finalització imminent de molts contractes. Tot i això, considera que la norma és només un primer pas i reclama més mesures, com "prohibir la compra especulativa, establir contractes indefinits i blindar la llei al Congrés".
Per contra, Òscar Gorgues, de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, critica durament la norma i alerta que farà "desaparèixer del mercat el lloguer temporal perquè deixarà de ser rendible". Assegura que no s’ha demostrat amb dades l’existència d’un frau generalitzat i que la llei està carregada d’ideologia. Segons ell, la regulació reduirà l’oferta, augmentarà la tensió del mercat i acabarà perjudicant especialment els col·lectius amb menys recursos, que tindran encara més dificultats per accedir a un habitatge.