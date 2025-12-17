TEATRE

El vaixell de Mar i Cel continua el viatge en format pel·lícula

Els actors Jordi Garreta i Berta Luna, Saïd i Idriss a Mar i Cel, visiten 'La Brúixola' per reviure aquest any ple d'actuacions i emocions i presentar-nos el nou format

Redacción

Barcelona |

La música que sona avui a 'La Brúixola' ens transporta immediatament a un vaixell ple de pirates, acrobàcies i emocions compartides. Així és 'Mar i Cel', el clàssic que ha tornat a omplir el Teatre Victòria durant un any intens, amb una nova generació d’intèrprets que han donat una nova vida a una història d’amor, humanitat, venjança i sentiments a flor de pell.

Després de 304 funcions, l’experiència escènica queda preservada en una pel·lícula que permet reviure l’obra des de casa. Aquest enregistrament es converteix en un llegat artístic i emocional, tant per al públic com per als actors. Veure’s a la pantalla ha estat, per als intèrprets, una experiència tan impactant com reveladora. Acostumats a viure el teatre des de la percepció i la intuïció del moment, la pel·lícula els ha permès observar el recorregut de tot un any i més de 300 funcions des de la mirada de l’espectador. Un exercici poc habitual, però valuós, que converteix la gravació en un record permanent d’una etapa artística i vital difícil d’oblidar.

El rodatge, fet en només un dia i mig i sense públic a platea, va afegir un repte extra a una obra que ja portaven plenament incorporada. La presència constant de les càmeres —integrades dins l’univers pirata— va exigir una "adaptació subtil del gest i la mirada", tot mantenint l’essència teatral.

Jordi Garreta, en el paper de Saïd, i Berta Luna, com el jove pirata Idriss, expliquen com aquest procés ha estat tan "exigent com emocionant". La complicitat entre companys, la intensitat de cada funció i el respecte per un títol fonamental del teatre català han fet d’aquesta edició una "experiència única", que ara queda fixada per continuar emocionant durant molts anys.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer