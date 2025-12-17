El vaixell de Mar i Cel continua el viatge en format pel·lícula

La música que sona avui a 'La Brúixola' ens transporta immediatament a un vaixell ple de pirates, acrobàcies i emocions compartides. Així és 'Mar i Cel', el clàssic que ha tornat a omplir el Teatre Victòria durant un any intens, amb una nova generació d’intèrprets que han donat una nova vida a una història d’amor, humanitat, venjança i sentiments a flor de pell.
Després de 304 funcions, l’experiència escènica queda preservada en una pel·lícula que permet reviure l’obra des de casa. Aquest enregistrament es converteix en un llegat artístic i emocional, tant per al públic com per als actors. Veure’s a la pantalla ha estat, per als intèrprets, una experiència tan impactant com reveladora. Acostumats a viure el teatre des de la percepció i la intuïció del moment, la pel·lícula els ha permès observar el recorregut de tot un any i més de 300 funcions des de la mirada de l’espectador. Un exercici poc habitual, però valuós, que converteix la gravació en un record permanent d’una etapa artística i vital difícil d’oblidar.
El rodatge, fet en només un dia i mig i sense públic a platea, va afegir un repte extra a una obra que ja portaven plenament incorporada. La presència constant de les càmeres —integrades dins l’univers pirata— va exigir una "adaptació subtil del gest i la mirada", tot mantenint l’essència teatral.
Jordi Garreta, en el paper de Saïd, i Berta Luna, com el jove pirata Idriss, expliquen com aquest procés ha estat tan "exigent com emocionant". La complicitat entre companys, la intensitat de cada funció i el respecte per un títol fonamental del teatre català han fet d’aquesta edició una "experiència única", que ara queda fixada per continuar emocionant durant molts anys.