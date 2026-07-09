Només un 10% dels alumnes verifica sempre la informació que obté de la IA, segons un estudi de la UOC

Només un de cada deu estudiants d'ESO i Batxillerat verifica sempre la informació que obté de la intel·ligència artificial generativa. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i les Escoles Pia de Catalunya, elaborat a partir d'una mostra de 3.700 alumnes de 17 centres concertats. L'informe, pioner a escala europea, posa de manifest que la verificació de les respostes generades per la IA continua sent un dels principals reptes en l'àmbit educatiu.
Segons les dades de l'estudi, un 23,8% dels alumnes assegura que verifica sovint la informació que rep, mentre que un 54,6% admet que només ho fa de vegades o rarament. A més, un 11,5% reconeix que no la contrasta mai.
Educar en el pensament crític
La investigadora de la UOC i membre de l'equip coordinador de l'estudi, Marta López Costa, assegura que la intel·ligència artificial és una eina molt potent, però adverteix que les seves respostes no s'han d'acceptar acríticament. "La informació que ens dona la intel·ligència artificial sembla verídica, tu la llegeixes i penses que és correcta, però l'hem de contrarestar sempre", assenya. Per això, defensa que "és molt important treballar el pensament crític des de ben petits perquè els alumnes sàpiguen on buscar per comprovar si aquella informació és certa".
La investigadora considera que el problema no és la tecnologia en si, sinó l'ús que se'n fa. De fet, resumeix aquesta idea amb una frase que, segons diu, repeteixen sovint al grup de recerca: "No és un problema que la intel·ligència artificial sigui intel·ligent, sinó que nosaltres ho deixem de ser."
Formar en l'ús responsable de la IA
L'estudi també detecta una important desigualtat en el coneixement que els estudiants tenen d'aquesta tecnologia. Un 34,8% assegura que el seu nivell és baix o molt baix, mentre que un 46% considera que té coneixements alts. Per a López Costa, això evidencia la necessitat d'incorporar la formació en intel·ligència artificial als centres educatius.
Ara bé, rebutja plantejar el debat en termes de prohibició o permissivitat. "No és ni sí ni no", afirma. "Hi haurà activitats en què tocarà utilitzar la intel·ligència artificial i d'altres en què no. La clau és educar en el bon ús d'aquesta tecnologia."
Cal repensar les formes d'avaluació
L'arribada de la IA també obliga, segons la investigadora, a reformular la manera d'avaluar els estudiants. Moltes activitats tradicionals han perdut sentit perquè aquestes eines poden generar fàcilment un producte final. Per això, defensa que "hem de transformar els sistemes d'avaluació" i donar més importància al procés d'aprenentatge que no pas únicament al resultat.
López Costa també considera imprescindible que el professorat rebi formació específica per conèixer les possibilitats i les limitacions de la IA i poder acompanyar els alumnes en un ús responsable d'aquestes eines.
L'estudi conclou que la intel·ligència artificial ja forma part del dia a dia dels estudiants i que el gran repte dels centres educatius és convertir-la en una aliada de l'aprenentatge, sense renunciar al pensament crític ni a la verificació de la informació.