Música i cinema a 'La Brúixola'

El Juan Torres i la Marta Lozano ens porten el bo i millor del cinema i la música

El cinèfil Juan Torres ens recomana tres pel·lícules del director Sidney Lumet. Per començar 'Serpico', de l'any 1973 amb el gran Al Pacino al capdavant del repartiment. Seguidament, ens destaca 'The Veredict', de l'any 82, i per últim, 'Network' del 76.

La Marta Lozano ens repassa l'agenda musical de la setmana, que passa pels noms de Rossini, Sidonie i Judeline. A la secció amb més salsa rosa de 'La Brúixola', parlarem dels premis 'Lo Nuestro', de Hannah Montana i de Pitbull, que vol trencar un rècord ben curiós.

