ADDICCIONS

Del mòbil a la cocaïna: què tenen en comú totes les addiccions?

El psiquiatre Conrad Surribes assegura que les addiccions a substàncies i les conductuals comparteixen la mateixa base biològica i alerta de la importància de detectar-ne els primers senyals

Redacción

Barcelona |

Les addiccions no sempre estan relacionades amb les drogues. Conductes quotidianes com l'ús excessiu del mòbil, les xarxes socials o el joc poden activar els mateixos mecanismes cerebrals que substàncies com l'alcohol o la cocaïna.

Així ho assegura el metge psiquiatre especialista en conductes addictives Conrad Sorribes. Segons l'expert, totes les addiccions tenen una base biològica comuna que altera els mecanismes de control dels impulsos i genera conductes compulsives. La dopamina, el neurotransmissor relacionat amb la recompensa, té un paper clau en aquest procés. Sorribes destaca que un dels principals indicadors d'una possible addicció és el canvi de comportament.

Alteracions de l'estat d'ànim, modificacions en les rutines diàries o la necessitat constant de repetir una conducta poden ser senyals d'alerta. Per aquest motiu, defensa la importància de detectar el problema de manera precoç i buscar ajuda professional abans que la dependència acabi condicionant la vida de la persona.

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