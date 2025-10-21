“Sí, i millor”: 6.000 oportunitats laborals per a persones amb discapacitat en una fira única a Barcelona

En clau laboral, avui posem el focus en les persones amb discapacitat. Segons dades de la Generalitat, aquest col·lectiu té una taxa d’atur del 18%, el doble de la mitjana general. Per això, iniciatives com la fira “Sí, i millor” s’han consolidat com un veritable oasis d’esperança.
Organitzada per la Fundació CIES i emmarcada en el Saló de l’Ocupació, la fira ha celebrat la seva novena edició al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. El seu president, Josep Roset, destaca que l’esdeveniment s’ha convertit en un referent estatal en oportunitats laborals inclusives.
Durant dos dies, desenes de persones van fer cua per inscriure’s al Club de Feina “Sí, millor”, primer pas per accedir a les ofertes de les empreses participants. Aquestes buscaven perfils molt diversos —fins a un 80% de varietat— en sectors com l’industrial, el productiu, els serveis o la tecnologia. Els candidats rebien assessorament personalitzat per preparar entrevistes que s’ajustessin als seus interessos i capacitats.
Així, persones amb autisme, TDAH o altres discapacitats van poder connectar amb empreses amb ànima social. Hèctor Eguiluz, director nacional del centre especial d’ocupació de SAMSIC, va destacar el caràcter “únic i impactant” de la fira, que ofereix una experiència 360 graus tant per a empreses com per a visitants.
Molts dels participants hi van arribar acompanyats per instituts. Sònia Claveguera, coordinadora de l’Escola FEP Mare de Déu de Montserrat, va veure com els seus alumnes posaven en pràctica mesos de preparació per afrontar entrevistes laborals. Una d’elles, la Naiara Oliver, somia amb ser administradora i va arribar a la fira amb determinació: “M’he posat guapa i m’he dit, tranquil·la, que tot sortirà bé”.
Les emocions van ser intenses. En Joan Manel reconeixia que li costava contenir l’emoció en les seves primeres entrevistes, mentre el Marc confiava que obtindria resultats positius. La Daniela, per la seva banda, ja n’havia fet set o vuit i gairebé havia esgotat tots els currículums que portava.
El balanç final és esperançador: 2.500 entrevistes el primer dia i un total de 6.000 al final de la fira. 6.000 oportunitats per a persones com el Joan Manel o l’Edgar, que van deixar un missatge final als micròfons d’Onda Cero: “Si teniu l’oportunitat de venir, aprofiteu-la per ser vosaltres mateixos.”