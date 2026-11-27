Catalunya ja té a punt el dispositiu electoral per a les eleccions generals d'aquest diumenge. Un total de 5,9 milions de ciutadans estan cridats a les urnes en una jornada que es desenvoluparà en més de 2.600 col·legis electorals i amb més de 9.000 meses distribuïdes per tot el territori.
La demarcació de Barcelona concentrarà la major part de la infraestructura electoral, amb més de 6.500 meses, mentre que Tarragona, Girona i Lleida completaran el desplegament necessari per escollir els 48 diputats al Congrés i els 16 senadors que corresponen a Catalunya.
El vot per correu
Un dels aspectes més destacats d'aquests comicis és l'increment del vot per correu. Més de 129.000 electors catalans han sol·licitat aquesta modalitat de participació, una xifra que representa prop d'un 30% més que en les eleccions generals celebrades l'any 2019. És més baixa que la del 2023, quan les eleccions es van celebrar a l'estiu, amb molts ciutadans ja de vacances.
Segons el delegat del Govern espanyol a Catalunya, José Crespín, aquest augment respon a una creixent conscienciació ciutadana sobre la importància de participar en els processos electorals, així com a la consolidació del vot per correu com una opció habitual entre els electors.
Per garantir el correcte desenvolupament de la jornada electoral, les administracions han mobilitzat més de 6.300 representants de l'Administració i més de 10.600 efectius dels diferents cossos policials. Les urnes s'obriran a les nou del matí i es tancaran a les vuit del vespre, moment en què començarà l'escrutini dels vots.
Aquest ampli dispositiu logístic i de seguretat posa a prova, una vegada més, el funcionament de l'engranatge democràtic en una cita electoral clau per determinar la representació catalana al Congrés dels Diputats i al Senat.