Menys fumadors que fa dues dècades, però l’alcohol continua guanyant terreny

El vicepresident del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, Josep Maria Suelves, adverteix que "encara fuma a Catalunya un percentatge de la població que se situa una mica per sota del 20%" i que les dades mostren "un cert estancament" en la reducció del nombre de fumadors. Entrevistat a 'La Brúixola', Suelves ha recordat que la majoria dels consumidors de tabac s’inicien durant l’adolescència i ha alertat que les conseqüències continuen sent molt greus: "Les malalties causades pel tabac provoquen a Catalunya gairebé 9.000 defuncions anuals, una xifra inacceptable".
L’expert també ha posat el focus en els nous productes amb nicotina, especialment les cigarretes electròniques i les cigarretes electròniques, que considera especialment atractius per als joves. "És fàcil que els nois i les noies experimentin i, en alguns casos, desenvolupin una veritable addicció", ha afirmat.
Pel que fa a l’alcohol, Suelves considera que la seva normalització social continua sent un dels principals obstacles per a la prevenció. "Les drogues alcohòliques estan molt estretament vinculades a la nostra cultura", ha explicat. L'expert també reclama una regulació més estricta: "Necessitem normes més potents que facin possible que els nostres adolescents no es vegin contínuament bombardejats per missatges que estimulen el consum de begudes alcohòliques."
L’enquesta també reflecteix diferències de gènere. Mentre els homes continuen consumint més tabac i alcohol, les dones presenten nivells més elevats de simptomatologia depressiva. Una realitat que, segons Suelves, demostra la necessitat d’abordar la salut pública amb una mirada cada vegada més àmplia i preventiva.