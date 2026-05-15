La Marta Lozano repassa els concerts i les polèmiques del moment

L’agenda musical destaca els concerts de Miguel Ríos a Tarragona, Marlon a Barcelona i Lax’n’Busto a Lleida, en una setmana marcada pels "remembers" i les gires commemoratives. Durant la tertúlia, els col·laboradors reflexionen sobre el pes de la nostàlgia a la indústria, l’evolució del consum musical i la diferència entre els artistes consolidats i les noves generacions que triomfen a través de col·laboracions i plataformes digitals.
Pel que fa a l’actualitat, la conversa aborda la polèmica d’Eurovisió i la participació d’Israel, així com el retorn d’Amaia Montero amb La Oreja de Van Gogh, que ha generat crítiques per les primeres actuacions de la gira. També hi ha espai per parlar del Mundial de Futbol 2026, amb Shakira, Madonna i BTS com a protagonistes musicals d’un espectacle que ja desperta expectació.