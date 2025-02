L'ús sostenible de la Intel·ligència Artificial

El Clúster Tech Turism està desenvolupant un projecte per fomentar la transició sostenible del turisme local amb l’ús de la intel·ligència artificial. I de les nostres dades en faran un ús democràtic, emmirallant-se en el model europeu, sense caure en la temptació de vendre la privacitat dels usuaris.

Es tracta del projecte “Sustainable Visitors Management System”, creat per 4 empreses i que neix amb l’objectiu de gestionar de forma intel·ligent els fluxos turístics gràcies a la tecnologia. "Volem diversificar el turisme i oferir una millor experiència al visitant", assegura a Onda Cero en Xavier Simó, el president d’Inlea, una de les empreses involucrades en el projecte.

I el camí no és altre que utilitzar la intel·ligència artificial per oferir itineraris alternatius incentivant al turista. "Dues finalitats que no es poden materlitzar sense l'ús de les dades i un mòbil", apunta Simó, qui assegura que aquesta és la via més ràpida per fer saber a un turista que Catalunya té com més per ensenyar que la Catedral o la Sagrada Família.

La prova pilot d'aquest projecte es realitzarà aquest estiu al The Styles Outlet de Viladecans. Per tant, d’aquest projecte se’n beneficiaran les zones col·lapsades pel turisme, els comerços propers a l’itinerari escollit i els turistes. A més, Simó promet que les dades dels clients no es compartiran per altres usos, garantint el seu dret a la privacitat aplicant la regulació europea i la tecnologia Blockchain. "És una eina molt útil perquè ofereix una traçabilitat gairebé perfecte de les dades", assenyala el catedràtic de la UPC, Ulises Cortés, qui assegura que "podrem saber al moment si algú està fent un mal ús de les nostres dades i d'on les va obtenir".

Cortés recorda que si avui en dia moltes aplicacions que utilitzen IA són gratuïtes és perquè el negoci resideix en la comercialització de les nostres dades personals. Per això, demana que la societat s’eduqui i sigui sàpiga a qui i perquè confia la seva privacitat. En aquest context, "oferir un sistema de pagament, com una subscripció, per protegir les nostres dades seria un model idíl·lic", apunta l'expert en IA.

Així doncs, aquest projecte s'emmiralla amb el model europeu, que segueix el camí de trobar l’equilibri entre el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial per impulsar el benefici econòmic sense fer un ús fraudulent.