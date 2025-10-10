L'OPA arriba a la seva recta final

Els accionistes del Banc Sabadell tenen fins aquesta mitjanit per decidir si accepten l’oferta pública d’adquisició (OPA) presentada pel BBVA. Es tracta del moment més decisiu d’una operació bancària que ha sacsejat el món financer espanyol, amb un pols intens entre les dues entitats durant les darreres setmanes.
Tot i que el termini d’acceptació acaba avui, els resultats no es coneixeran fins divendres 17 d’octubre, quan la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) publiqui les dades oficials. Si el BBVA no aconsegueix convèncer almenys un 30% de l’accionariat, l’OPA fracassarà. Si supera el 50%, es considerarà un èxit. En cas de quedar-se en una franja intermèdia, l’entitat haurà de decidir si presenta una segona oferta.
Expectatives enfrontades
Les darreres hores han estat clau, amb una guerra de xifres i declaracions públiques. El president del BBVA, Carlos Torres, confia en superar el llindar del 50% després d’haver millorat l’oferta. En canvi, el conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, ha rebaixat les expectatives del rival, assegurant que l’entitat vallesana manté el control sobre els accionistes minoritaris. El desenllaç podria dependre dels moviments de darrera hora dels accionistes institucionals.
Un futur incert
Si l’OPA prospera, el BBVA haurà d’esperar entre tres i cinc anys per completar la fusió, segons les condicions imposades pel govern espanyol. L’operació ha generat un ampli rebuig institucional, amb oposició de la Moncloa, la Generalitat, partits catalans, patronals i sindicats. Figures com Josep Sánchez Llibre (Foment del Treball) i Pepe Álvarez (UGT) han alertat sobre les conseqüències laborals, incloent-hi milers d’acomiadaments.
González-Bueno ha advertit que, si la fusió tira endavant, es podria desencadenar una “revolució social”. Mentrestant, el BBVA no descarta una segona OPA, que hauria de ser en efectiu i, segons el Sabadell, més atractiva que l’actual.