NARRADORA D'AUDIOLLIBRES

L’ofici invisible que dona vida als llibres en àudio

A 'La Brúixola' entrevistem la Laia Florez, narradora d’audiollibres i exprofessional de la ràdio, per conèixer com és aquest ofici i els reptes que afronta

Redacción

Barcelona |

La narració d’audiollibres és una feina solitària i exigent que requereix hores de cabina, interpretació i una connexió profunda amb el text. Laia Florez explica que, a diferència de la ràdio, aquest ofici implica posar-se al servei de la història i "donar vida" als personatges només amb la veu.

Lluny del que pot semblar, no es tracta simplement de llegir en veu alta. La narració requereix tècnica, sensibilitat i capacitat d’interpretació per transmetre emocions i ajudar l’oient a imaginar la història sense suport visual. Un procés artesanal que implica també directors, tècnics i revisions constants.

El sector viu un "moment de creixement" gràcies a l’auge del contingut en àudio, però també afronta grans reptes. La irrupció de la intel·ligència artificial i la possibilitat de clonar veus genera incertesa entre professionals que reivindiquen el valor insubstituïble de la interpretació humana.

