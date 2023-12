L'Hospital de Sant Pau crea una eina que ajuda a diagnosticar de migranya aurea a través d'un vídeo

La sanitat catalana ja compta amb una eina que ajuda a diagnosticar la migranya àurea a través d'un vídeo. Aquesta eina, creada per l'Hospital de Sant Pau i de nom Auravisión, ajuda a diagnosticar la migranya àurea a través d'un video que mostra imatges de les sis aures més habituals en les persones que pateixen aquest tipus de migranya (una tercera part del total de persones que pateixen migranya). Aquesta eina permet, doncs, identificar que la persona pateix migranya i descartar que les aures vinguin per una altra malaltia o afectació, com podrien ser malalties oculars o fins i tot un indici d'ictus. D'Auravisión n'hem parlat amb el doctor Robert Belvís, director de la Unitat de Cefalees i Neuràlgies del servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau.