Les persones sense llar viuen una situació d’emergència permanent

Gairebé 200 persones sense llar van haver de passar la nit en allotjaments d’emergència durant els darrers aiguats a Barcelona. La situació ha reobert el debat sobre la manca de recursos estables per protegir les persones que viuen al carrer.
Beatriz Fernández, directora d’Arrels Fundació, ha recordat que el sensellarisme “no és una qüestió d’emergència, sinó una qüestió cronificada que necessita respostes de llarg termini”. Segons ha explicat, cal ampliar les places d’allotjament estable i no limitar la resposta a situacions puntuals.
El 42% de les dones han patit agressions sexuals
L’entitat també alerta de la violència que pateixen les persones sense llar. Segons un informe recent, el 80% ha patit algun tipus d’agressió. En el cas de les dones, gairebé el 42% assegura haver patit agressions sexuals, davant del 5% dels homes.
Fernández ha assenyalat que moltes víctimes no denuncien per desconfiança, desconeixement del circuit o por de no ser escoltades. Per això, reclama més formació dels cossos de seguretat i de l’àmbit judicial, així com polítiques específiques per a dones, persones grans i persones malaltes.
La directora d’Arrels Fundació també ha demanat un canvi de mirada: “El fet de viure al carrer no ha de significar que una persona pateixi una agressió o una humiliació”.