L'actualitat a debat

La visita del pontífex centra bona part de la conversa, després d’un viatge que ha deixat imatges simbòliques com la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, però també algunes polèmiques. El debat s’articula al voltant del significat polític i social d’aquesta visita, el seu impacte a Catalunya i controvèrsies com l’expulsió de cantaires amb simbologia independentista o el cost econòmic de l’acte, així com la recepció institucional i el discurs al Congrés.
En paral·lel, la tertúlia també posa el focus en la seguretat a Barcelona després del nou episodi de tiroteig en plena via pública, en un context marcat per diversos incidents similars en els últims mesos. Sobre la taula, el paper dels cossos policials, la relació amb el crim organitzat i el debat sobre si cal reforçar els dispositius de seguretat o impulsar canvis legislatius per fer front a aquesta problemàtica.