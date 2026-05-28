L'actualitat a debat

D’una banda, posarem el focus en les negociacions entre Educació i els sindicats, que arriben a la seva sisena reunió sense acord. El Departament ha presentat una proposta que considera definitiva, amb millores salarials i mesures en l’àmbit de la inclusió, però que els representants docents continuen veient insuficient. Analitzarem si hi ha marge per desbloquejar el conflicte a curt termini, tenint en compte que el final del curs és a tocar, i fins a quin punt caldria rebaixar posicions per evitar un nou escenari de tensió al sistema educatiu.
De l’altra, abordarem la crisi que esquitxa el PSOE, amb l’escorcoll de la seu de Ferraz per part de la UCO i la petició de documentació sobre la campanya electoral del PSC del 2024. Un cas que arriba en una setmana especialment delicada, marcada per presumptes trames de corrupció i noves peticions d’explicacions al president Pedro Sánchez i també a Salvador Illa. Debatrem sobre l’impacte polític d’aquestes investigacions, la possible afectació al govern català i si aquest context pot derivar en escenaris d’inestabilitat o fins i tot en un avançament electoral.