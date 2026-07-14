Junts trenca el govern tripartit de Girona quan falta un any per a les municipals

Junts per Catalunya ha argumentat que "se'ns ha acabat la paciencia" de veure com l'alcalde arracona "prioritats" com els serveis de neteja, l’asfaltatge de carrers o l’ampliació dels recursos humans del consistori. "Hem tancat moltes carpetes, però governar no és tan sols impulsar grans projectes sinó que la ciutat funcioni cada dia, i resoldre aquells problemes abans no es transformin en conflictes", ha defensat la fis ara vicealcaldessa Gemma Geis.
"Durant aquests tres anys hem intentat influir tant com hem pogut. Hem insistit, proposat i assumit responsabilitats. Però arriba un moment en què el rumb d'un govern el marca l'alcalde, i nosaltres hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant-lo", ha al·lagat la líder municipal.
Gemma Geis ha reclamat "una altra forma de governar" i ha defensat "el dret legítim de Junts per emprendre el seu camí". Tanmateix, els juntaires han explicat que faran una "oposició resposnable". "Quan hi hagi propostes relacionades amb els 64 punts de l'acord de govern, nosaltres hi serem. Quan hi hagi qüestions relacionades amb la llengua catalana, hi serem", ha afirmat Geis.