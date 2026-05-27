Junts per Catalunya exigeix Salvador Illa que comparegui pel cas Zapatero

Junts per Catalunya ha exigit al president de la Generalitat, Salvador Illa, que comparegui en el Parlament pels contractes que el Govern va signar amb empreses xineses, concretament amb Huawei. Els juntaires demanen explicacions al cap de l’Executiu arran de les informacions sobre "presumptes transferències rebudes per Zapatero procedents de l’empresa Xinesa Huawei i de possibles anotacions vinculades a contractes públics amb el Govern espanyol".
La formació, en aquest sentit, troba imprescindible que el president de la Generalitat doni explicacions sobre els acords signats amb Huawei. La formació es refereix al contracte de gairebé 130 milions d’euros que el Govern va signar amb la companyia per desplegar el servei públic de fibra òptica.
De fet, a l’octubre del 2025, el partit de Carles Puigdemont va alertar que el contracte amb Huawei suposava "vendre les dades de tots els catalans en un context en què la Unió Europea ha desaconsellat a tots els estats membres deixar de treballar i contractar serveis de l’empresa xinesa".