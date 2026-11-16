Junts, el Front Ampli i la condonació del FLA

La condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) s'ha convertit en un dels pocs punts de coincidència entre les formacions que competeixen per l'espai catalanista en aquestes eleccions. Tot i compartir el diagnòstic, Junts i el Front Ampli presenten propostes i arguments molt diferents sobre com abordar aquesta qüestió.
Junts dona suport a la condonació del deute, però aprofita el debat per carregar contra ERC i els seus acords amb el PSOE. La cap de llista de la formació, Míriam Nogueras, ha reptat els socialistes a portar la mesura a votació aquesta mateixa setmana a la Diputació Permanent si realment estan compromesos amb l'acord assolit amb els republicans.
Per la seva banda, el Front Ampli defensa una proposta de molta més envergadura. El número dos per Barcelona, Ernest Urtasun, planteja condonar la totalitat del deute acumulat tant amb el FLA com amb el Fons de Facilitat Financera durant la pròxima legislatura. Segons els comuns, l'operació afectaria prop de 200.000 milions d'euros a tot l'Estat, dels quals 76.000 milions corresponen a Catalunya.
La formació condiciona aquesta mesura al fet que les comunitats autònomes no impulsin rebaixes fiscals per a les rendes més altes i la presenta com una eina per garantir el finançament dels serveis públics.
Així, mentre tant la dreta com l'esquerra catalanes coincideixen en la necessitat d'alleugerir l'endeutament de les autonomies, Junts utilitza el debat per qüestionar l'estratègia negociadora d'ERC amb el PSOE, i el Front Ampli el converteix en una de les principals banderes econòmiques de la seva campanya.