Judit Morera, cosidora de diables: "la meva formació és l'explicació de la meva iaia"

La Judit Morera va pujar fa uns mesos una fotografia a l'Instagram i la seva vida va canviar. Era una imatge d'un vestit que li havia fet a un amic perquè pogués dur-lo durant una jornada de diables. Les xarxes van respondre amb admiració i, ràpidament, van començar a contactar a l'autora per fer-li encàrrecs. "Em trucaven molt i vaig prendre la decisió de dedicar-me al 100% a cosir vestits per diables", explica Morera i diu també que "era arriscat", però que ella és molt "trempada" i no li fan por aquests canvis de rumb sobtats. Les nocions de costura les hi va inculcar la seva àvia, modista de professió, i encara a dia d'avui l'ajuda "amb algun encàrrec complicat". "Poc a poc intento que no toqui cap vestit i ho faig jo sola", afegeix.

"Vaig al dia! No ho sé" exclama Morera quan li preguntem sobre si preveu dedicar-se molts anys a la món de la costura. "Tan de bo m'hi pogués dedicar tota la vida. Seguiré lluitant sempre oer reivindicar la cultura popular", diu la cosidora i afegeix que vol "ensenyar que els diables són d'aquí". La fotografia diu que la té "arraconada de moment", tot i que segueix farcint el seu Instagram d'imatges que captura durant esdeveniments culturals, de cultura popular sobretot. Morera diu que estima aquesta última des que va "sortir de l'ou" i que bona part de la culpa la té el seu pare que era qui l'acompanyava en les seves "primeres festes del pobles".