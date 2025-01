Juan Fernández (PPC): "Pedro Sánchez ha preferit sotmetre's al xantatge i la humiliació de Puigdemont i Junts"

Juan Fernández, portaveu del grup parlamentari del Partit Popular a Catalunya, explica a 'La Brúixola' que la formació blava està estudiant el nou decret que han acordat el president Pedro Sánchez i els juntaires. Fernández sentencia que "estem davant d'una humiliació més del senyor Pedro Sánchez davant de Puigdemont i de Junts" i afegeix que el president espanyol "ha preferit sotmetre's al seu xantatge". Preguntat per la qüestió de confiança que planteja Junts, però que Sánchez ha descartat, per ara, Fernández critica que "el govern ha descarrilat, està en via morta i no pot treballar en favor dels espanyols".

La pròrroga pressupostària a Catalunya: "Votarem en contra"

El portaveu del grup parlamentari del Partit Popular a Catalunya assegura que la formació votarà en contra de la pròrroga pressupostària de l'executiu de Salvador Illa després del vot favorable dels republicans. En aquest sentit, Juan Fernández considera que "és surrealista que el 2025 estiguem prorrogant un pressupost que ve del 2022" i afegeix que "això denota la inestabilitat i debilitat del govern d'Illa".