Josep Santacreu: "La Cambra de Comerç parlarà amb tothom"

En una entrevista a "La Brúixola", el candidat de Va d'Empresa, Josep Santacreu, està convençut que, després de guanyar les eleccions, serà el proper president de la Cambra de Comerç de Barcelona: "Serà així". Segons Santacreu, "el resultat ens ha donat la raó" quan van plantejar una candidatura centrada en l'economia i l'empresa i allunyada de discursos polítics.

En aquest sentit, ha mostrat respecte per l'actual equip de govern, liderat per la candidatura Eines de País, però ha deixat clar que "es pot fer millor i més coses". El candidat de Va d'Empresa ha explicat que, en els primers 100 dies de mandat, presentaran un pla estratègic amb el suport dels professionals de la Cambra i amb els membres de la seva candidatura i amb tots els que s'hi vulguin adherir "si tenen bona predisposició".

Trucarà al perdedor

Josep Santacreu també s'ha mostrat crític amb un comunicat de la candidatura Eines de País en què qüestionaven la majoria absoluta de Va d'Empresa i instaven a dialogar i posar al centre la institució: "Han tingut 4 anys per apel·lar al diàleg; una bona part de l'empresariat no s'ha sentit representat per l'actual equip". També ha lamentat que Eines de País no l'hagi trucat i ha apuntat que "aquesta vegada haurà de ser el guanyador qui truqui al perdedor".

Neutralitat

Preguntat per si la Cambra de Comerç de Barcelona serà neutral des del punt de vista polític, Santacreu ha explicat que "farem política econòmica interessant per a totes les empreses del país" i parlarem amb tots els governs i empreses amb l'objectiu d'establir ponts, crear complicitat des d'"una lleialtat institucional exigent".