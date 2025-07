La tertúlia de la Brúixola: El PSOE afronta el comitè federal després de l'empresonament de Santos Cerdán

Un dels noms propis de la setmana és Santos Cerdán. Ex número tres del PSOE, home de confiança de Pedro Sánchez, qui ha acabat a la presó per ordre del Suprem. El jutge considera que té un paper clau en la trama de cobrament de comissions a canvi d’adjudicacions d’obres públiques i que podria destruir proves. Tot això ha agafat a Pedro Sánchez a les portes del comitè federal del PSOE. Serà aquest dissabte i, segons diversos mitjans, el líder del PSOE pensa fer canvis per intentar aixecar els ànims d’un partit en hores baixes i d’un govern noquejat. Ho hem analitzat amb els periodistes Èrik Encinas i Santi Terraza.