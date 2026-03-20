Jornada de protestes de metges i docents a Catalunya

Dia de mobilitzacions a Catalunya: docents i metges col·lapsen carreteres i carrers en una jornada de vaga simultània. Talls de vies a primera hora, marxes a Barcelona i seguiment desigual entre els col·lectius en un divendres marcat per la protesta educativa i sanitària.
Talls de carreteres i caos viari en el cinquè dia de vaga docent
La jornada ha començat amb talls simultanis a diversos accessos de Barcelona i vies principals del país. A les 6.50 h, unes 400 persones han bloquejat la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, just abans del nus de la Trinitat. Poc després, s’hi han sumat talls a:
B-20 a Vall d’Hebron
C-32 a Esplugues, amb moments de tensió amb motoristes
C-17 a Gurb, amb suport de Revolta Pagesa
AP-7 a Badia del Vallès
A-2 a Abrera
C-25 a Manresa
La majoria de vies han quedat reobertes entre les vuit i les nou del matí, tot i que les afectacions han estat importants.
A Gurb, els docents han tallat la C-17 i la C-25 durant més d’una hora, amb tractors i pagesos donant suport. A Esplugues, la tensió ha pujat quan alguns motoristes han intentat trencar el cordó de manifestants.
Els docents es desplacen en columnes cap a Barcelona
A partir de les deu del matí, les protestes s’han traslladat al centre de Barcelona. Diverses columnes de docents han marxat per:
Meridiana (Fabra i Puig)
Gran Via (Ciutat de la Justícia i Rambla Prim)
Diagonal (Francesc Macià)
Totes conflueixen a plaça Tetuan, punt d’inici de la manifestació unitària del cinquè i últim dia de vaga.
Els sindicats convocants —USTEC·STEs, Professors de Secundària, CGT i Intersindical— reclamen reducció de ràtios, més recursos per a la inclusiv, increment salarial superior al 30% del complement específic, més personal als centres i menys burocràcia.
Segons Educació, el seguiment a les 9.30 h és del 15,28%, amb dades de poc més d’un terç dels centres.
Metges en vaga: 35% de seguiment i manifestació fins al Parlament
En paral·lel, els metges de Catalunya celebren avui el segon dia de vaga del col·lectiu. El sindicat Metges de Catalunya xifra el seguiment en un 35%, amb diferències per territoris:
40% a Barcelona
32% a Girona
29% a Tarragona
26% a Lleida
Per àmbits assistencials:
39% a l’atenció primària
30% a l’hospitalària
A les 10.30 h, ha començat una manifestació des de l’Hospital del Mar fins al Parlament, on els facultatius denuncien sobrecàrrega assistencial, manca de temps per pacient i condicions laborals que consideren insostenibles.
Un divendres de pressió simultània al Govern
La coincidència de les dues vagues —docents i metges— converteix aquest divendres en una de les jornades de mobilització més intenses dels últims mesos a Catalunya.
Els docents avisen que, si no hi ha avenços, “no hi haurà un final de curs amb normalitat”. Els metges, per la seva banda, reclamen millores estructurals i no descarten noves aturades.
El Govern, que manté que no reobrirà la negociació educativa fora de la mesa sectorial, afronta un escenari de pressió creixent en dos dels serveis públics essencials del territori.