Jaume Collboni: ‘Espero ser el proper alcalde de Barcelona’

Collboni celebra en aquesta entrevista a ‘La Ciutat’ l’acord que permet desencallar el conflicte entre els taxistes i els VTC. El líder socialista al consistori explica que aquest enteniment permetrà mantenir l’equilibri entre els VTC i els taxistes i que servirà per defensar el servei públic dels taxis i als treballadors autònoms que porten a terme l’activitat. Sobre el fet que el jutge hagi arxivat el cas contra Ada Colau per les presumptes irregularitats en les subvencions, Collboni ha celebrat aquesta decisió apuntant que hi ha un excés de judicialització de la vida política. Amb tot, es felicita pel fet que el MWC decideixi quedar-se a Barcelona i espera que a partir del 2030 la capital catalana es converteixi en seu permanent del certamen. Amb la mirada posada a les municipals del 2023, Jaume Collboni deixa clar que ara per ara està treballant per solucionar els problemes de la ciutadania i per garantir-ne la seguretat.