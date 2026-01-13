S'eleven a seixanta els positius de pesta porcina africana en senglars morts

El Ministeri d’Agricultura ha confirmat tretze casos nous de porcs senglarsmorts afectats per la pesta porcina africana. Ja són seixanta els animals positius confirmats fins al moment i quinze els focus notificats, tots ells al nucli de Collserola.
El Ministeri també ha explicat que s’està treballant en una segona barrera de contenció per evitar el pas de porc senglars cap al Maresme, aprofitant les carreteres i les vies de tren de la zona. De moment, no s’ha detectat cap cas de pesta porcina a les granges ubicades a l’àrea de vigilància.
63 MILIONS DE PÈRDUES
Unió de Pagesos xifra en 63 milions d'euros les pèrdues per al sector porcí pel brot de pesta porcina africana, una xifra que el sindicat alerta que es multiplicarà per dotze aquest any, amb una mitjana de pèrdues de 36 euros per porc.
Donen per fet que l’impacte econòmic s’allargarà durant tot aquest 2026, mentre es mantinguin les limitacions de moviment i de mercat, amb pèrdues que ja se situen molt per sobre de les previsions habituals. El responsable del sector porcí del sindicat, Rossend Saltiveri, adverteix que la situació fa imprescindible una reconversió del model productiu per garantir la viabilitat del sector.
Abans de l’aparició del brot de pesta porcina africana, els productors obtenien un marge positiu d’uns 26 euros per porc. Tot i que no s’ha confirmat cap cas a les granges, les restriccions han afectat més de 61.000 animals i han tingut un impacte directe en les exportacions, sobretot cap a la Xina. Això ha provocat una caiguda del 17% en la facturació del sector porcí català durant els mesos de novembre i desembre.