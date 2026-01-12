Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell: "L'habitatge és el primer problema, però també ho és la inseguretat"

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha estat al programa La Ciutat per analitzar el moment que viu la cocapital vallesana: una ciutat atractiva per viure-hi, que compta amb serveis i amb indústria i que es beneficia de la bona connexió amb Barcelona en tren i també per carretera.
Sabadell, ciutat d’acollida per als barcelonins
Cada cop més persones que marxen de Barcelona trien Sabadell com a nova llar. Segons dades de l’Idescat, al 2023, gairebé 1.000 persones provinents de la capital catalana van establir-se a la allà. Farrés ho atribueix a la bona connexió que tenen ambdues ciutats per via ferroviària, però també els serveis, els espais verds i uns preus d’habitatge més assequibles que a Barcelona. "És una ciutat amb qualitat de vida, ben connectada i amb identitat pròpia", ha destacat.
L’habitatge, el gran repte social i polític
La falta d'accés a un habitatge digne és, segons l'alcaldessa de Sabadell, “la gran política social” que ha de marcar els propers anys. De fet, ja marca el pas de la política municipal i a tots els nivells. I serà el tema protagonista de la campanya electoral que es viurà al maig del 2027. Per això, l'alcaldessa ha reclamat a Brussel·les més finançament europeu per construir pisos i rehabilitar edificis.
Sabadell pot seguir creixent
L'alcaldessa de Sabadell aposta per seguir construint a la ciutat, que considera que encara pot créixer. De fet, hi posa una xifra: "es poden aixecar 1.000 pisos nous". Però Farrés aposta també per la rehabilitació com a una bona opció per solucionar els problemes d'accés a l'habitatge. I diu que cal incentivar l'oferta de lloguer, però també la de compravenda per atendre les necessitats dels joves i de la gent gran, que en a uns anys s'enfrontarà a la jubilació amb pensions molt modestes.
L'incivisme exigeix més recursos
Amb tot, Marta Farrés diu que l'altre gran repte al municipi és la gestió de l'incivisme creixent i de la inseguretat. Reconeix que és un tema global, però diu que a Sabadell els principals conflictes són de convivència. L’Ajuntament ha incrementat la plantilla de la Policia Municipal amb 30 agents i ha instal·lat càmeres per reforçar la vigilància: "és com tenir un policia 24 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies l'any".
La Ronda Nord, la infraestructura clau
Entre els projectes estratègics, la Ronda Nord és la gran aposta per millorar la mobilitat i pacificar el trànsit intern. El projecte, que connectarà Sabadell amb Terrassa i Castellar del Vallès, ja té estudis informatius en marxa i es preveu iniciar les obres en quatre anys. “És vital per al desenvolupament econòmic i per treure trànsit de la Gran Via”, ha afirmat Farrés, que també ha destacat altres iniciatives com la transformació de la caserna per usos sanitaris i el nou centre cultural.