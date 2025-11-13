Jaume Collboni crea la primera "policia judical" de l'Estat

La Fiscalia de Barcelona incorporarà una nova unitat dins del cos de la Guàrdia Urbana. Es tracta d’un grup format per cinc agents i un sargent que començarà a funcionar a principis de l’any vinent amb l’objectiu de reforçar la col·laboració en la investigació de delictes, especialment en la lluita contra la multireincidència. Segons l’Ajuntament de Barcelona, aquesta nova unitat permetrà agilitzar les diligències urgents, protegir millor les víctimes i reforçar la resposta davant els petits delictes que més afecten la ciutadania. A més, asseguren que està centrada sobretot en la multireincidència, ja que el desplegament de la unitat ajudarà a reduir els temps d’enjudiciament, “el qual dona temps a tornar a delinquir”, ha remarcat l’alcalde Jaume Collboni.
La col·laboració entre la Guàrdia Urbana i la Fiscalia ja existia, però ara, segons ha explicat el Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, “aquesta nova fórmula ha d’aportar més fluïdesa i major eficàcia en l’acció judicial”. La nova unitat treballarà també en casos de violència de gènere i domèstica, amb actuacions de localització, protecció i derivació de víctimes, i es coordinarà amb altres cossos policials per evitar duplicitats i garantir una gestió eficient dels casos.
Els advocats confirmen que aquesta col·laboració reduirà la suspensió de molts judicis per qüestions administratives i falta de coordinació entre la justícia i la policia, sobretot pel que fa als judicis ràpids, on es tracten delictes lleus estretament vinculats a la multireincidència. “És una mesura que pot millorar molt la resposta judicial”, ha explicat Cristina Capuz, diputada de la junta de govern de l’ICAB, en declaracions a Onda Cero.
D’altra banda, els Comuns critiquen que Collboni hagi tirat pel dret sense dialogar amb la resta de grups parlamentaris. De fet, això els genera dubtes ja que no s'ha explicat si s'invertiran més diners per ampliar la plantilla o si es treuran guàrdies de carrer per cobrir aquest nou servei. De totes formes, “aquest anunci no té res a veure amb la negociació pressupostària”, ha assegurat el regidor i portaveu Marc Serra als micròfons d’aquesta casa.