Investiguen la mort d'un intern de Quatre Camins presumptament a mans del seu company de cel·la

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, que presumptament hauria mort a mans del seu company de cel·la durant la nit de dijous a divendres.
Segons ha informat el Departament de Justícia, l'agressió s'hauria produït sense arma blanca. Els professionals del centre penitenciari van activar immediatament els protocols previstos per a aquests casos, van atendre els implicats i van informar els serveis d'emergència i l'autoritat judicial.
La investigació haurà de determinar ara les causes exactes de la mort i les circumstàncies en què es va produir l'incident.
L'alerta la va donar un altre intern
D'acord amb la informació facilitada pel sindicat penitenciari SICAP-Fepol, els fets es van descobrir cap a les 23.22 hores, quan un intern d'una cel·la propera va alertar els funcionaris que s'estava produint una baralla.
Els treballadors del centre es van posar en contacte amb la cel·la afectada a través de l'intèrfon. Segons aquesta versió, el company de la víctima hauria respost que la situació ja estava resolta i que els funcionaris hi haurien d'anar. Mentrestant, l'altre intern no responia a les comunicacions.
Quan els funcionaris van accedir a la cel·la, van localitzar un dels interns assegut i aparentment tranquil, mentre que la víctima es trobava inconscient a terra. Els serveis mèdics van intervenir immediatament i el van traslladar a la infermeria del centre, on finalment se'n va certificar la mort.
Investigació oberta i polèmica sindical
El Departament de Justícia ha explicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat coneguts. Tant els Mossos d'Esquadra com els serveis penitenciaris han iniciat les actuacions corresponents mentre s'espera el resultat de l'autòpsia, que haurà de determinar amb exactitud l'origen de la mort.
La direcció de Quatre Camins ha informat que manté contacte amb la família de l'intern mort i que s'estan activant els mecanismes de suport previstos en aquests casos.
Arran dels fets, el sindicat SICAP-Fepol ha denunciat una situació d'inseguretat creixent als centres penitenciaris i ha reclamat la destitució del director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa. Mentrestant, la investigació continua oberta per aclarir què va passar a l'interior de la cel·la.