Innovacions tecnològiques que cal tenir al radar

Aquest mes descobrim uns collars intel·ligents per a vaques que permeten controlar el bestiar sense tanques físiques. Mitjançant una app i GPS, els ramaders poden delimitar zones de pastura virtuals, reduint feina i millorant la gestió del ramat amb dades en temps real.
També coneixem un robot humanoide capaç d’aprendre a jugar a tennis observant humans no professionals. Gràcies a l’aprenentatge per reforç, aquest avenç podria anar molt més enllà de l’esport i aplicar-se en àmbits com la cirurgia o els rescats.
Finalment, una de les innovacions més impactants: una mosca controlada per una còpia digital del seu cervell. Aquest experiment obre la porta a replicar cervells més complexos i pot ajudar a estudiar malalties neurològiques, tot i que planteja grans interrogants de futur.