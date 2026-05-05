TECNOLOGIA

Innovacions tecnològiques que cal tenir al radar

A 'La Brúixola' repassem mensualment tres innovacions tecnològiques sorprenents que combinen natura, animals i intel·ligència artificial, i que obren la porta a noves maneres de viure i treballar

Redacción

Barcelona |

Aquest mes descobrim uns collars intel·ligents per a vaques que permeten controlar el bestiar sense tanques físiques. Mitjançant una app i GPS, els ramaders poden delimitar zones de pastura virtuals, reduint feina i millorant la gestió del ramat amb dades en temps real.

També coneixem un robot humanoide capaç d’aprendre a jugar a tennis observant humans no professionals. Gràcies a l’aprenentatge per reforç, aquest avenç podria anar molt més enllà de l’esport i aplicar-se en àmbits com la cirurgia o els rescats.

Finalment, una de les innovacions més impactants: una mosca controlada per una còpia digital del seu cervell. Aquest experiment obre la porta a replicar cervells més complexos i pot ajudar a estudiar malalties neurològiques, tot i que planteja grans interrogants de futur.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer