Un informe avala els comptadors socials per garantir electricitat a les llars vulnerables

Un informe elaborat per Enginyeria Sense Fronteres i l’Aliança contra la Pobresa Energètica conclou que hi ha vies jurídiques per instal·lar comptadors socials o d’emergència a llars vulnerables que no poden acreditar un títol habilitant sobre l’habitatge.
Les entitats demanen ara al Govern que apliqui aquest sistema, que permetria regularitzar el subministrament elèctric en famílies en situació d’ocupació i seguides pels serveis socials.
Una alternativa per evitar connexions irregulars
Els comptadors socials són una eina pensada per facilitar la contractació de l’electricitat en habitatges on viuen famílies vulnerables, però que no disposen d’un contracte de lloguer o d’una escriptura de propietat. Josep Babot, portaveu d’Enginyeria Sense Fronteres, explica que aquestes llars es veuen abocades a “viure a les fosques o bé punxar o connectar-se irregularment amb la xarxa”.
Segons Babot, els comptadors d’emergència permetrien donar una resposta “per una qüestió de dignitat i també de seguretat”, tant per a les famílies com per al veïnat.
Tres vies jurídiques possibles
L’informe planteja tres camins per desplegar aquest mecanisme. El primer seria signar un nou conveni entre l’administració i les empreses comercialitzadores, amb un redactat més precís i ambiciós que oferís seguretat jurídica a totes les parts.
Les altres dues vies passarien per modificar la normativa catalana o la normativa estatal i la llei del sector elèctric. L’objectiu seria blindar aquesta figura i permetre la contractació del subministrament no només a Catalunya, sinó a tot l’Estat.
Un desplegament molt limitat
El conveni signat el 2021 entre la Generalitat i Endesa preveia els comptadors d’emergència, però, segons les entitats, només se n’haurien instal·lat aproximadament un centenar. L’empresa hauria al·legat falta de seguretat jurídica.
Babot assegura que Endesa va exigir documentació addicional que no estava prevista inicialment, com ara que fossin els ajuntaments els encarregats de sol·licitar la contractació i que la petició inclogués la signatura d’un treballador social municipal. Aquesta exigència, afirma, hauria dificultat que molts municipis poguessin tramitar les instal·lacions.
Les entitats defensen que el sistema es pugui aplicar amb més d’una comercialitzadora de referència, les úniques que poden oferir la tarifa regulada i el bo social. També alerten que hi ha moltes llars afectades, tot i que no es poden quantificar amb exactitud.
La resposta del Govern, pendent
L’informe es va presentar ahir i ja s’havia fet arribar prèviament al Departament de Drets Socials. La setmana que ve està prevista una nova reunió de la taula de pobresa energètica, on participen administracions i entitats.
Josep Babot considera que ara caldrà veure “si realment estan per la labor i tenen ganes, perquè és un tema de voluntat política” per tirar endavant els comptadors socials.