Incertesa en la rehabilitació de pisos a Catalunya amb la fi dels Fons Europeus

Amb la fi de la injecció dels Fons Europeus Next Generation, s’obre un escenari d’incertesa per al futur de la rehabilitació d’habitatges a Catalunya. El sector de la construcció alerta que cal una entesa entre administracions públiques que, de moment, no s’ha concretat.
Segons Jordi Marrot, director de l’Àrea Tècnica del Col·legi d’Arquitectura Tècnica de Barcelona, la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica i la seguretat dels edificis no és una tasca complicada. El que cal, diu, són acords polítics i recursos. Així ho explicava en declaracions a Onda Cero.
Des del 2022, amb l’arribada dels fons europeus, les administracions han treballat coordinadament per aprofitar una pluja de milions a fons perdut. Fins a finals d’any, es mobilitzaran 480 milions d’euros, dels quals gairebé un 40% provenen d’administracions catalanes. La secretària d’habitatge de la Generalitat, Lídia Guillén, ha confirmat que ja està en marxa la rehabilitació de 35.000 pisos pressupostats.
Tanmateix, la data límit per mobilitzar aquests fons és el 31 de desembre de 2025, i des de les administracions locals es reconeix que sense acords, no es podrà resoldre la crisi residencial. Entre les veus que alerten d’aquesta situació hi ha Jordi Valls, regidor d’habitatge de Catalunya, i Gemma Badia, alcaldessa de Gavà.
Per garantir la continuïtat d’aquestes polítiques, la Generalitat ha anunciat una inversió de 120 milions d’euros per finalitzar les obres pendents i donar cobertura a les comunitats que no han pogut adherir-se al programa. Paral·lelament, el govern de Collboni ha arribat a un principi d’acord amb Esquerra i els Comuns per invertir 50 milions d’euros addicionals.