Parlament

Illa surt en defensa d’Òscar Puente davant les crítiques de l’oposició per la crisi ferroviària

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest dimarts el seu suport a l’exministre de Transports, Òscar Puente, després de la seva dimissió arran dels accidents ferroviaris mortals d’Adamuz i Urda. Durant la sessió de control al Parlament, Illa ha hagut d’afrontar una bateria de crítiques de l’oposició, que ha carregat contra la gestió ferroviària dels governs socialistes durant els darrers anys.

Redacción

Barcelona |

Illa surt en defensa d’Òscar Puente davant les crítiques de l’oposició per la crisi ferroviària
Illa surt en defensa d’Òscar Puente davant les crítiques de l’oposició per la crisi ferroviària | ACN

Junts, el Partit Popular i Vox han aprofitat el debat parlamentari per qüestionar l’estat de Rodalies i de l’Alta Velocitat, situant la responsabilitat política de les incidències i les dues tragèdies ferroviàries en l’actuació dels executius socialistes. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha reclamat al Govern que segueixi l’exemple de la dimissió d’Òscar Puente i destitueixi la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

En la mateixa línia, el president del grup parlamentari del PP, Alejandro Fernández, ha equiparat Salvador Illa amb la direcció del PSOE i ha responsabilitzat el conjunt del projecte socialista de la situació actual del sistema ferroviari.

Per la seva banda, el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha atribuït directament a les polítiques socialistes la responsabilitat de les dues tragèdies ferroviàries que han sacsejat el debat polític dels darrers dies.

Illa reivindica la inversió en Rodalies i agraeix la feina de Puente

Davant les acusacions, Salvador Illa ha defensat la gestió dels governs socialistes i ha assegurat que la inversió en Rodalies ha augmentat des de la seva arribada a la presidència de la Generalitat.

El president ha destacat especialment el paper que ha jugat el Ministeri de Transports en aquest increment dels recursos destinats a la xarxa ferroviària catalana. En aquest context, ha tingut paraules d’agraïment per a Òscar Puente, a qui ha definit com un amic, i ha elogiat la feina desenvolupada al capdavant del ministeri fins a la seva sortida.

Els Comuns reclamen una gestió ferroviària cent per cent pública

Enmig de la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre, la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, ha volgut marcar perfil propi en el debat ferroviari. Albiach ha defensat un model de transport ferroviari de titularitat i gestió exclusivament públiques, argumentant que és la millor via per garantir la qualitat del servei i les inversions necessàries a la xarxa.

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