Illa defensa el desplegament de Mossos d’Esquadra als centres educatius malgrat el rebuig dels seus socis

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat aquest dimecres el seu suport a les conselleres d’Educació i Interior i ha defensat la decisió de desplegar Mossos d’Esquadra als centres educatius per reforçar la convivència. La iniciativa, que preveu la presència d’agents de paisà en alguns instituts, ha estat avalada per PP, Vox i Aliança Catalana, però ha generat un ampli rebuig entre la resta de grups parlamentaris, inclosos els socis que van facilitar la seva investidura.
Durant la sessió de control al Parlament, Illa ha explicat que algunes direccions de centres han proposat incorporar agents per prevenir conflictes i que es tracta d’una prova pilot, voluntària i condicionada als resultats.
Crítiques dels partits d’esquerres i de Junts
Els grups d’Esquerra Republicana, Comuns i CUP han carregat contra la mesura. Els seus portaveus —Josep Maria Jové, Jèssica Albiach i Pilar Castillejo— han advertit que la proposta s’apropa, segons han expressat, a plantejaments defensats per la dreta i l’extrema dreta, i han reclamat al president que la retiri.
Junts, preocupat també per la vaga docent
Junts, per la seva banda, ha anat més enllà. La portaveu Mònica Sales ha responsabilitzat Illa de la situació que viu el sistema educatiu, que afronta el final de curs amb 17 dies de vaga convocats pels sindicats majoritaris. Entre ells hi ha USTEC, que rebutja l’acord assolit pel Govern amb CCOO i UGT per millorar les condicions laborals del professorat. Tot i les crítiques, Illa ha insistit que continuarà endavant amb el desplegament als centres i ha defensat l’acord amb CCOO i UGT com “el millor de la història”, alhora que ha convidat USTEC a sumar-s’hi.