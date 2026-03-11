Política

Illa convoca divendres una cimera de partits per abordar l’impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient

El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol consensuar un escut social davant l’augment de la inflació i l’encariment energètic.

Redacción

Barcelona |

Salvador Illa, en el debat de política general
El president de la Generalitat, Salvador Illa, convocarà aquest divendres una cimera de partits per analitzar les conseqüències econòmiques i socials derivades de la guerra al Pròxim Orient. L’objectiu és articular una resposta conjunta que permeti minimitzar l’impacte de la inflació i l’augment del cost de les energies sobre famílies i empreses.

La trobada servirà per explorar un escut social davant l’escenari d’un conflicte internacional de llarga durada. Illa ha anunciat la iniciativa durant la sessió de control al Parlament, en resposta a una petició de Junts per Catalunya.

La líder parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha reclamat mesures immediates per protegir l’economia catalana, mentre que el president ha defensat la necessitat d’un consens ampli per garantir estabilitat i capacitat de resposta.

Abaixar impostos

Des del Partit Popular i Vox, però, han exigit una rebaixa d’impostos com a via principal per contrarestar la inflació i han acusat el Govern de “tenir les prioritats equivocades”. Els seus portaveus, Alejandro Fernández i Ignacio Garriga, han criticat la gestió de l’Executiu i han reclamat un gir fiscal.

Illa ha replicat que aquestes propostes reprodueixen “lògiques de retallades i alineaments internacionals que no responen als interessos del país”, i ha defensat una estratègia centrada en la protecció social, la seguretat energètica i la coordinació institucional.

