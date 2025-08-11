HEXIA One: Mobilitat urbana inclusiva i sostenible dissenyada a Elisava

En un moment en què Catalunya afronta el repte urgent de transformar la mobilitat en un model més sostenible, inclusiu i eficient, l’escola universitària Elisava presenta una iniciativa que apunta directament en aquesta direcció. Alumnes del grau en Enginyeria de Disseny Industrial han dissenyat i construït HEXIA One, una maxiscooter elèctrica urbana que redefineix la manera de moure’s per la ciutat.
Aquest vehicle destaca per la seva lleugeresa, ergonomia i disseny intuïtiu, pensat per facilitar l’ús a persones de perfils diversos. Amb tecnologia avançada i components de titani, HEXIA One és un exemple de com el disseny pot contribuir a una mobilitat més accessible i respectuosa amb el medi ambient. El projecte s’ha desenvolupat en només 8 mesos, amb el suport de patrocinadors compromesos amb la innovació i la sostenibilitat.
Aquesta iniciativa s’emmarca en un context on Catalunya necessita alternatives reals al model de transport actual, que encara depèn fortament dels combustibles fòssils i genera congestió i contaminació. Projectes com HEXIA One no només aporten solucions tècniques, sinó que també promouen un canvi cultural cap a una mobilitat més conscient.
A més, Elisava celebra un altre èxit: ha assolit el 50 % de dones al grau en Enginyeria de Disseny Industrial, un pas important cap a la igualtat de gènere en un sector tradicionalment masculinitzat.