ELISAVA RACING TEAM

HEXIA One: Mobilitat urbana inclusiva i sostenible dissenyada a Elisava

A 'La Brúxiola d'Estiu' entrevistem a la Marta Janeras, cap de l’Àrea de Desenvolupament i Simulació del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial d'Elisava i a l'Hugo Rivera Velasco, alumne i capità del projecte HEXIA ONE.

Ricard Jiménez

Barcelona |

En un moment en què Catalunya afronta el repte urgent de transformar la mobilitat en un model més sostenible, inclusiu i eficient, l’escola universitària Elisava presenta una iniciativa que apunta directament en aquesta direcció. Alumnes del grau en Enginyeria de Disseny Industrial han dissenyat i construït HEXIA One, una maxiscooter elèctrica urbana que redefineix la manera de moure’s per la ciutat.

Aquest vehicle destaca per la seva lleugeresa, ergonomia i disseny intuïtiu, pensat per facilitar l’ús a persones de perfils diversos. Amb tecnologia avançada i components de titani, HEXIA One és un exemple de com el disseny pot contribuir a una mobilitat més accessible i respectuosa amb el medi ambient. El projecte s’ha desenvolupat en només 8 mesos, amb el suport de patrocinadors compromesos amb la innovació i la sostenibilitat.

Aquesta iniciativa s’emmarca en un context on Catalunya necessita alternatives reals al model de transport actual, que encara depèn fortament dels combustibles fòssils i genera congestió i contaminació. Projectes com HEXIA One no només aporten solucions tècniques, sinó que també promouen un canvi cultural cap a una mobilitat més conscient.

A més, Elisava celebra un altre èxit: ha assolit el 50 % de dones al grau en Enginyeria de Disseny Industrial, un pas important cap a la igualtat de gènere en un sector tradicionalment masculinitzat.

