Habitatge: promotors i sindicats xoquen pel dictamen del CGE

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la proposta de llei d'habitatge ha generat reaccions oposades entre promotors i moviments socials.
El president de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana, considera que l'informe és "demolidor" i defensa que la norma no solucionaria la crisi d'habitatge. Segons el sector, el problema principal és la manca d'oferta i de sòl disponible, i reclama mesures com agilitzar els tràmits urbanístics i impulsar incentius per augmentar la construcció d'habitatge assequible.
Per contra, la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista, Marina Parés, assegura que el dictamen no els ha sorprès i acusa les institucions de protegir els interessos del lobby immobiliari. El sindicat considera que la proposta ja era insuficient i reclama mesures més contundents, com la reducció dels preus de compra i lloguer i l'expropiació de pisos buits.
El debat arriba en un context de forta tensió pel preu de l'habitatge a Catalunya. Mentre els promotors alerten que noves limitacions podrien reduir encara més l'oferta, els sindicats insisteixen que l'accés a un habitatge digne s'ha convertit en una de les principals preocupacions socials i exigeixen una intervenció més decidida de les administracions.