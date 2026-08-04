HABITATGE

Habitatge: promotors i sindicats xoquen pel dictamen del CGE

L'Associació de Promotors de Catalunya considera que l'informe desmunta la proposta de llei, mentre que el Sindicat d'Habitatge Socialista denuncia que protegeix els interessos del sector immobiliari.

Redacción

Barcelona |

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la proposta de llei d'habitatge ha generat reaccions oposades entre promotors i moviments socials.

El president de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana, considera que l'informe és "demolidor" i defensa que la norma no solucionaria la crisi d'habitatge. Segons el sector, el problema principal és la manca d'oferta i de sòl disponible, i reclama mesures com agilitzar els tràmits urbanístics i impulsar incentius per augmentar la construcció d'habitatge assequible.

Per contra, la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista, Marina Parés, assegura que el dictamen no els ha sorprès i acusa les institucions de protegir els interessos del lobby immobiliari. El sindicat considera que la proposta ja era insuficient i reclama mesures més contundents, com la reducció dels preus de compra i lloguer i l'expropiació de pisos buits.

El debat arriba en un context de forta tensió pel preu de l'habitatge a Catalunya. Mentre els promotors alerten que noves limitacions podrien reduir encara més l'oferta, els sindicats insisteixen que l'accés a un habitatge digne s'ha convertit en una de les principals preocupacions socials i exigeixen una intervenció més decidida de les administracions.

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