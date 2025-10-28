El govern no ha iniciat les negociacions per aprovar els pressupostos

Per ara, el govern segueix complint amb les ambicions en matèria d’habitatge del Comuns i avui ha aprovat la creació del Servei de Protecció i Estabilitat Residencial. Un servei públic que des de la formació morada anomenen com a “Unitat d’Antidesnonaments”. Tindrà un pressupost de 40 milions d’euros i està previst que entri en funcionament a principi de 2026 amb 50 treballadors.
Tal i com detallen des de la Generalitat, si fins ara el govern actuava de forma reactiva, enviant els Mossos d’Esquadra a desnonar famílies, ara ho farà de forma preventiva. És a dir, aquesta unitat treballarà des de que l'administració tingui constància que una família en situació de vulnerabilitat no paga el lloguer o la hipoteca per evitar que perdin l’habitatge. Segons apunten des del govern, es farà tot el possible perquè puguin seguir vivint on ho fan o, si és necessari, es buscaran alternatives residencials.
I en el segon gran acord també hi sumem els republicans... es tracta del decret llei en matèria de renovables i té com a objectiu impulsar la transició energètica per promoure la sostenibilitat mediambiental i abaratir els costos a famílies i empreses. Entre altres, es regula per primera vegada les Comunitats Energètiques i es dona més per als ajuntament per agilitzar les instal·lacions que generin energia renovable, sempre i quant no sigui en terreny agrícola. Sobre el tancament de nuclears, el govern es renta les mans i recorda que això és competència de Madrid.
I, en solitari, el govern ha flexibilitzat l’accés per fer les proves del nivell A1 del català. És el més baix de tots i el sol·liciten principalment les persones migrants, que ara tindran més d’una convocatòria l’any per acreditar que el tenen. Això fomentarà, diuen, l’ús de la llengua catalana.