El Govern i els Comuns tanquen un acord per als Pressupostos

El Govern i els Comuns han arribat a un acord per aprovar els Pressupostos de la Generalitat de 2026. Fonts de la negociació han confirmat que el president Salvador Illa i la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, es reuniran aquest dijous al Palau de la Generalitat per formalitzar el pacte.
Les converses s’han intensificat en els últims dies i hores, i han culminat amb un acord que desbloqueja una de les carpetes clau del curs polític.
Habitatge: més recursos i limitació de compres especulatives
Una de les principals demandes dels Comuns era reforçar les polítiques d’habitatge. L’acord inclou:
- Un augment d’uns 100.000 euros anuals en ajudes al lloguer fins al 2027, amb l’objectiu d’ampliar en uns 50.000 els llars beneficiats cada any.
- Mesures per limitar les compres especulatives d’habitatge, una reivindicació central del grup d’Albiach.
Aquestes actuacions busquen frenar la pressió sobre el mercat immobiliari i ampliar l’accés a l’habitatge assequible.
Rodalies: compromís per assumir noves línies
En matèria de mobilitat, Govern i Comuns han pactat un avenç significatiu en el traspàs de Rodalies. A través de l’empresa mixta de gestió, la Generalitat es compromet a assumir les línies:
- R1
- R2 Sud
- R3
- R4 Nord
- R16
A més, el Govern es compromet a executar obres a la xarxa mitjançant encomanes de gestió, un pas que els Comuns consideren imprescindible per millorar la qualitat del servei.
Transport públic i ajudes socials: reforç del sistema
L’acord també inclou millores en altres àmbits del transport i noves mesures socials:
- Increment dels recursos per a la xarxa de busos interurbans.
- Xec anual de 25 euros per a joves destinat a productes menstruals.
- Xec per a anticonceptius per fomentar la salut sexual entre la població jove.
- 100.000 noves beques menjador en els pròxims dos anys.
Aquest paquet busca reforçar la cohesió social i facilitar l’accés a serveis bàsics.
ERC, la peça que encara falta
Tot i el pacte amb els Comuns, el Govern encara necessita assegurar el suport d’ERC per garantir l’aprovació definitiva dels Pressupostos. Formalment, les negociacions amb els republicans encara no han començat, de manera que la partida pressupostària continua oberta.