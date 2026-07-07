El Govern demana un canvi de mentalitat en la gestió dels boscos, però avisa que “no serà fàcil ni ràpid”

La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegura que fa un any es va produir un “punt d’inflexió” i des d’aleshores s’han impulsat actuacions per millorar la gestió forestal.
“Cal fer un exercici d’honestedat. El canvi en la gestió dels boscos no serà fàcil ni ràpid, son molts anys d’acumulació de massa forestal. I tampoc netejarem tot d’avui per a demà. Però cal acompanyar i entendre la situació”, ha manifestat.
En aquest sentit, Paneque ha indicat que “s’han de tallar arbres, fer tallafocs i recuperar alguns espais oberts” per facilitar la feina dels Bombres en cas d’incendi.
Pel que fa a l’incendi de les Gavarres, que afecta a diversos municipis de l’Empordà, Paneque ha afirmat que l’empresa subcontractada sap la “normativa” i el “nivell de restriccions” que cal aplicar amb el Pla Alfa.