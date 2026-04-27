El Govern condona els deutes per les ajudes a la dependència cobrades per error

La Generalitat eliminarà definitivament els deutes generats per pagaments indeguts vinculats a la dependència, una situació que afectava milers de famílies cada any. Només el 2025 es van reclamar 10.665 devolucions per defunció, un mecanisme que el Govern considera injust i que vol suprimir de manera estructural. Segons l’executiu, aquests deutes es generaven principalment per desajustos administratius en la comunicació de canvis de situació, revisions del grau de dependència o la mort del beneficiari.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que reclamar diners a famílies que acaben de perdre un ésser estimat “semblava una broma de mal gust” i ha defensat que la reforma busca que l’administració actuï “amb sensibilitat en moments delicats”.
Nova prestació automàtica d’entre 100 i 200 euros mentre s’espera un recurs
Paral·lelament, el Govern ha anunciat una prestació de cobertura mínima automàtica per a les persones en situació de dependència que estiguin esperant un recurs assistencial —una plaça de residència, un centre de dia o el servei d’atenció domiciliària. L’ajuda oscil·larà entre 100 i 200 euros mensuals, segons el grau de dependència.
Segons la Generalitat, es tracta d’una mesura “sense precedents” a l’Estat i que podria beneficiar unes 6.700 persones.
Un nou model d’atenció: el pla Cura i el ‘PIA exprés’
Aquest diumenge, el president Illa va presentar el pla Cura, un canvi de model per agilitzar la tramitació de les ajudes a la dependència. Una de les peces centrals és el Pla Individual d’Atenció (PIA) ‘exprés’, que permetrà que les persones que sol·licitin una prestació econòmica per cuidador familiar la rebin de manera ràpida.
El Govern calcula que el 81% de les noves sol·licituds es resoldran per la via del PIA exprés i el 19% rebran la nova prestació d’espera mentre no accedeixin al recurs assistencial. “Qui no rebi el PIA exprés rebrà aquesta prestació mentre esperi, finançada íntegrament pel Govern”, ha afirmat Illa des d’una residència de gent gran al barri de Gràcia.
Aplicació i retroactivitat
El Consell Executiu aprovarà aquest dimarts un decret llei que recollirà totes aquestes mesures. Tot i que caldrà un temps per adaptar els sistemes administratius, la Generalitat preveu que les persones que sol·licitin un recurs assistencial a partir de demà rebran la prestació amb efecte retroactiu.