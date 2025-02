El govern central ja té preparada una regulació pròpia sobre l’ús de les noves tecnologies

L’arribada de Trump a la Casa Blanca rodejat de persones tant poderoses com Elon Musk o Marck Zukemberg ha dinamitzat la democràcia a les xarxes. S’han eliminat els verificadors de dades permetent la difusió de notícies falses sense límits. La Xina, per la seva banda, aposta pel desenvolupament meteòric de la Intel·ligència Artificial. Una realitat tecnològica que es monetitza gràcies a la venda de les dades personals dels usuaris. Sense poder ni coneixement, Europa aposta per la regulació. Imposar semàfors vermells serà també la marca personal del govern de Pedro Sánchez, que ja treballa en la creació d’una regulació pròpia sobre l’ús de les noves tecnologies.

"Estem en un moment clau per dissenyar un model europeu", assegura el ministre de Transició Digital, Óscar López, qui reclama que sigui un model que "respecti la privacitat de les dades i posi límits a les xarxes socials", i és que en aquests espais, assegura, es permet la lliure circulació de les fake news.

Ho ha anunciat des del DFactory, el generador d’empreses emergents vinculades a la indústria 4.0 del Consorci de la Zona Franca. Però regular, diu, no significa quedar-se enrere. Per això, el govern està desenvolupant un model propi d’Intel·ligència artificial que pensi en Castellà i la resta d’idiomes cooficials. L'aposta per aquest àmbit és total i a hores d’ara 1 de cada 3 euros provinents dels fons europeus es destinen a projectes vinculats amb la transformació digital.