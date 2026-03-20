POLÍTICA

El Govern aprovarà un primer paquet d’ajudes per la guerra a Orient Mitjà

Serà un pla de xoc destinat al teixit econòmic, especialment als sectors més perjudicats per l’encariment dels carburants com l’agricultura, la pesca o els transports.

Alícia Romero | ACN

L’Executiu activarà ajuts directes, préstecs bonificats -a través de l’Institut Català de Finances- i rebaixes fiscals. En política fiscal, la consellera d’Economia, Alícia Romero, ha reconegut que el Govern té “poc marge”, però estudia “alguna excepció o rebaixa temporal”. La Generalitat també vol “intensificar” l'assessorament de les empreses per obrir nous mercats.

Aquest és el primer pla de xoc per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra. Però no serà l’únic. El Govern preveu “probablement” dos: un adreçat a les famílies -que s’activarà segons com evolucioni la crisi i contemplarà “grans mesures”- i un altre per promoure energies renovables.

Alícia Romero ha enunciat els tres eixos de l’escut social, però sense entrar en gaire detall. Ni tan sols ha donat una xifra. Això sí, ja ha avançat que les mesures no seran tan ambicioses per la manca de Pressupostos. “Sense pressupostos és impossible un abordatge molt ambiciós per a les famílies”, ha conclòs.

Alicia Romero ha assegurat que la condició perquè les empreses rebin les ajudes serà “el manteniment dels llocs de feina”. La consellera d’Economia també ha anunciat la creació d’un grup de treball per fer seguiment de l'augment dels preus i ser “vigilants” per tal que les empreses no traslladin a la butxaca dels ciutadans l’impacte de la rebaixa fiscal.

