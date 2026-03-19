El Govern aprova un suplement de crèdit de 5.988 milions d'euros per afrontar despeses urgents

El Govern ha aprovat aquest dijous un suplement de crèdit de 5.988,65 milions d’euros destinat a cobrir despeses urgents, especialment en matèria de personal. La consellera d’Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha assegurat que aquesta injecció pressupostària dona “oxigen” a la Generalitat en un moment de bloqueig, després que dimecres l’Executiu retirés el projecte de pressupostos per falta d’acord amb ERC.
A més de les necessitats de personal, el suplement permetrà atendre creixements de despesa com:
L’augment de les prestacions d’ajuts al lloguer
Les bonificacions del transport públic
Altres compromisos i plans plurianuals
Romero ha remarcat que el Govern “no té voluntat” d’aprovar un altre suplement, ja que aquest “ha anat al màxim”.
La consellera veu possible un acord i assegura que les converses s’iniciaran de manera “imminent”
També es mostra oberta a revisar l’acord amb els Comuns, que reclamen actualitzacions en el pacte pressupostari.
Negociació amb ERC: obertura, però amb límits
En una compareixença posterior al Consell Executiu extraordinari, Romero ha detallat quin serà el marc de negociació amb ERC per intentar desbloquejar uns nous pressupostos. Ha afirmat que el Govern està disposat a “incorporar al màxim les prioritats” dels republicans i que “negociar és cedir”.
Tot i això, ha deixat clar que la negociació es limitarà a qüestions que siguin competència de la Generalitat: “Tot allò del que ens pertoqui i tinguem competències seran espais per a l’acord.”
Romero ha celebrat que ERC “obri el camí” per aprovar els comptes i ha assegurat que el Govern ha deixat marge pressupostari per incorporar peticions dels republicans. Les converses, ha dit, començaran de manera “imminent”.
Els Comuns volen revisar l’acord i el Govern ho veu factible
Pel que fa als Comuns, Romero ha afirmat que no veu “cap problema” a revisar l’acord pressupostari, tal com reclama el partit. Ha assegurat que el compromís dels Comuns amb els comptes del 2026 és “total” i que confia que s’arribarà a un acord.