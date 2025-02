Gonzalez-Bueno: "La fusió és un atemptat al bé comú"

El Banc Sabadell presenta uns resultats anuals històrics en plena OPA del BBVA i encadena 4 anys consecutius amb guanys. L’entitat catalana ha obtingut un benefici rècord de mil 872 milions d’euros i augmenta en 400 milions els dividends pels accionistes. I en plena guerra d’hostilitats, el conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, assegura que "la fusió seria un atemptat contra el bé comú".

En la presentació dels resultats, que s'ha celebrat a Sant Cugat del Vallés, el Sabadell ha tret pit per millorar els beneficis anuals en un 37%. Un creixement econòmic impulsat per oferir més hipoteques a les famílies, préstecs a les empreses i crèdit als consumidors. En plena OPA hostil, han decidit incentivar els accionistes, que tindran la darrera paraula, incrementant els dividends en 400 milions d’euros, repartint fins a 3.300 milions en acabar aquest 2025. "Mejoramos los objetivos en enero del 2024, los volvimos a mejorar en junio y con el cierre del año los hemos batido todos", apunta González-Bueno, que celebra el creixement que viu l'entitat.

Sobre l’OPA hostil del BBVA, el conseller delegat ha assegurat que a hores d’ara a nivell econòmic no beneficia als seus accionistes. De fet, estan centrant tots els esforços en augmentar el valor de les accions per protegir-se de l’intent de compra. De materialitzar-se, calcula que seria cap al mes de juny quan es produiria "una reducció de la competència molt perjudicial per les petites i mitjanes empreses".

Però des del Sabadell es mostres optimistes i esperen que no s'acabi produïnt. A hores d'ara, ja ens trobem en la fase 2 de l'anàlisi per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i la prima és negativa, dues coses que mai havien de succeir segons el conseller delegat del BBVA, Carlos Torres. Dirigint-se a ell, Gónzalez-Bueno ha remarcat davant la premsa que al preu actual l'operació "no té sentit".

Pel tot plegat, el Sabadell s’ha exhibit com un banc capaç de créixer en solitari i amb forces necessàries com per remunerar els seus accionistes per valors superiors als que ofereix el BBVA.